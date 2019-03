Attualità

Cattolica

| 14:05 - 16 Marzo 2019

Fresatura ceppaie.

Lunedì mattina, 18 marzo, si eseguiranno in via Caduti del Mare i lavori di fresatura delle ceppaie delle piante in precedenza abbattute. L'intervento si concluderà nell'arco della giornata. Nel tratto interessato vigerà il divieto di sosta. Per ragioni di sicurezza, inoltre, poiché si opererà con due mezzi molto ingombranti, durante i lavori si potrebbe rendere necessaria l'interdizione al traffico veicolare per il tempo strettamente necessario all'intervento.