Ultima occasione, l' Antica Fiera di San Gregorio chiude domenica sera

| 13:58 - 16 Marzo 2019

Sprint finale per l’Antica Fiera di San Gregorio. Un’edizione, quella di quest’anno, propiziata dal bel tempo e caratterizzata da un grande afflusso di pubblico, in particolar modo nel fine settimana. Oggi e domani sarà l’ultima occasione per concedersi una passeggiata tra le bancarelle del mercato ambulante, visitare il padiglione fieristico o gli stand dei florovivaisti nelle vie del centro, brindare nelle osterie temporanee e salire sulle giostre del Luna Park. Stasera, alle 20.30, nella palestra comunale lo sport torna protagonista con un appuntamento diventato un classico: la Notte del Ring con gli atleti dell’Accademia Pugilistica Valconca, pronti a salire sul ring per dare vita a match senza esclusione di colpi. Alle 21.15, nell’auditorium della Fiera, si accenderanno invece i riflettori sugli Oltre, band pop/rock, che si scatenerà sul palco accompagnata da altre due formazioni locali, i NotaLibera e i Wilderness (ingresso gratuito). Nella giornata di domani San Gregorio chiude l’edizione 2019 in grande stile con il Memorial Oriano Spezi: una gara di ricerca del tartufo con cani addestrati che si svolgerà al parco del Conca a partire dalle 9. Il sipario si alzerà nuovamente alle 21.15, nell’auditorium della Fiera, con “A sem sgrazied o fortuned?”. Risate in dialetto assicurate con la compagnia I Senza Prescia.