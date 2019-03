Nuova Volkswagen T Cross: la presentazione in anteprima alla Rimini Marathon

Sport

Rimini

| 13:46 - 16 Marzo 2019

Lo staff di Rimini Marathon con l'Assessore allo Sport Gianluca Brasini.

Protagonisti della strada, il 31 marzo, saranno gli atleti della sesta edizione di Rimini Marathon e al loro fianco ci sarà anche Reggini, partner della manifestazione con la presentazione in anteprima della new entry di casa Volkswagen. Si tratta di T-Cross, il City SUV dal design dinamico e accattivante che, grazie alla sua anima dalle mille sfaccettature, offre tutto ciò che serve in città adattandosi alle molteplici esigenze di chi guida.



T-Cross scende in strada con un inedito allestimento esclusivo, evidenziando il suo carattere urbano, pratico e cool che ben si identifica con lo spirito del grande evento sportivo internazionale che coinvolge un’intera città, andando a toccare i luoghi e le piazze più caratteristiche ed evocative. Fra questi l’Arco d’Augusto, uno dei simboli cittadini, dove il via della maratona è fissato per le 9.30 di domenica 31 marzo.

Qui, ai piedi della millenaria porta d’accesso della città, a partire da sabato 30, l’attesa Volkswagen farà il suo debutto ufficiale in pubblico con un ambassador d’eccellenza: il campione mondiale ultramaratoneta Giorgio Calcaterra, vincitore per dodici volte della cento chilometri del Passatore, che incontrerà i fan e firmerà gli autografi.



Domenica 31 la ritroveremo ai nastri di partenza, accanto all’arco gonfiabile dello start, con il suo look sbarazzino e lo stile improntato su distintività e personalizzazione.



Con questa partnership all’evento per eccellenza della primavera riminese, Reggini conferma la sua vocazione sportiva e augura a tutti gli atleti che si misureranno sulle distanze previste, Maratona, Family Run, Kids Run e Ten Miles, un grande in bocca al lupo.