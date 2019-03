Bollette salate, nuovo attacco a Sgr: 'Motivano gli aumenti in modo ridicolo'. La risposta

Attualità

Rimini

| 13:35 - 16 Marzo 2019

Gas, aumentano i costi delle bollette (foto di repertorio).

"Sui consumi di gas si continua a fare confusione a discapito della chiarezza". Sgr Servizi commenta le affermazioni di Carlo Garofolini, presidente dell'Associazione Difesa Consumatori, durante la rubrica economica di Rai Radio 1, a seguito della telefonata di una consumatrice riminese, che citava anche le spiegazioni della stessa Sgr sugli incrementi riscontrati, ossia l’abbassamento delle temperature rispetto all’anno precedente e l’incremento tariffe Arera. "La risposta del rappresentante dei consumatori, decisamente non un esperto, ha additato la motivazione come ridicola. Inutile dire che l’operazione mediatica – già impostata? – è stata subito condivisa sui social network insieme al solito contorno di illazioni ed insulti indirizzati a Sgr Servizi", si legge nella nota dei responsabili di Sgr.

"Ci sarebbe una facile risposta: a casa del presidente Garofolini, quando la temperatura esterna scende, i consumi per il riscaldamento restano invariati? Se sì, è un caso unico al mondo - prosgue la nota - ma nel merito, il problema invece è grave. Si continuano ad alimentare superficialità e disinformazione solo per avere esposizione mediatica, tutto sulla pelle di consumatori in evidente difficoltà. È una pratica pericolosa".

Sgr invita il presidente di Adico al tavolo di confronto con i rappresentanti dei consumatori, in programma mercoldì alle 11: "Avrà modo, se crede, di verificare direttamente l’inconsistenza di quanto dichiarato. Perché siamo abituati a far parlare i fatti: sono stati diffusi da Snam Rete Gas i dati ufficiali relativi al consumo di gas in Italia: nel mese di gennaio 2019 i prelievi di gas da parte del comparto civile sono aumentati del 22,2% rispetto al 2018. Più precisamente, le cabine di prelievo della zona di Rimini per il mese di gennaio 2019 confermano un aumento dei consumi del 25%".

Sgr rimarca: "Parliamo del 25% in più di metri cubi di gas erogati, a cui si aggiunge l’incremento del costo del gas definito da Arera, che il presidente Garofolini dovrebbe ben conoscere. Questi sono fatti concreti e verificabili, esposti sin dal primo giorno. Affermare che ciò non pesi sugli importi delle fatture è falso e accentua una confusione pericolosa. Sgr Servizi continua a ritenere che questa dovrebbe essere considerata da tutti un’occasione utile a fare chiarezza e a scambiare informazioni per favorire la massima comprensione, invece che per alimentare polemiche strumentali. Solo così, ogni consumatore sarà in grado di fare valutazioni consapevoli".

In chiusura di nota viene ribadita l'apertura di un gruppo Facebook per "fornire anche a chi preferisce questo canale il massimo livello di informazione e risposte, in un ambiente che si propone di mantenere toni corretti e scambiare informazioni puntuali ed esaustive".