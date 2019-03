Oltre 650.000 pezzi tra costumi e maschere di carnevale, bigiotteria e gadget sequestrati

Cronaca

Rimini

| 13:19 - 16 Marzo 2019

I controlli della Guardia di Finanza di Rimini.

Sono stati 650.000 gli articoli sequestrati in due negozi di Rimini, in occasione dei controlli della Guardia di Finanza per le ricorrenza di San Valentino e del Carnevale: orecchini, collane, bracciali, altri articoli di bigiotteria, maschere e costumi di carnevale sono infatti stati sottoposti a sequestro amministrativo dalle "Fiamme gialle", in quanto risultati non conformi alla normativa nazionale ed europea, perché privi delle avvertenze d’uso in lingua italiana, o dell’indirizzo e degli estremi del produttore e importatore europeo e di ogni altra indicazione ed etichettatura sui materiali impiegati. I due gestori dei negozi, cittadini stranieri, uno bengalese ed uno cinese, sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio, competente sia per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie che per la successiva confisca e distruzione dei prodotti sequestrati



IL COMMENTO DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI RIMINI. L’attenzione della Guardia di Finanza nello specifico settore è massima in quanto la contraffazione ed il commercio di prodotti non genuini e insicuri non solo danneggiano il mercato penalizzando gli imprenditori onesti, ma rischiano di mettere anche in pericolo la salute dei consumatori. La merce, sottoposta a sequestro, era destinata tra l’altro, anche alla platea dei giovanissimi, essendovi ricompresi maschere cappelli e costumi di carnevale. E’ importante evidenziare in merito che il Ministero della salute, nell’opuscolo “Il rischio mascherato” invita a fare attenzione nel fare acquisti specie quando si tratta di articoli destinati ai minori, ricordando che si tratta di oggetti assimilabili ai giocattoli e pertanto soggetti alla relativa specifica normativa europea posta a tutela dei più piccoli consumatori.