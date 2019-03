Rimini Calcio, tifosi allo stadio durante l'allenamento per incitare la squadra

Sport

Rimini

| 11:10 - 16 Marzo 2019

Tifosi del Rimini (foto di repertorio).

Durante l’allenamento di sabato mattina, una delegazione di tifosi biancorossi si è presentata allo stadio per dare la carica ai giocatori del Rimini, impegnati domani nel derby con il Ravenna. E' un momento delicato per la squadra di Martini, soprattutto dopo l'ultima trasferta persa a Fermo. Considerata anche l'attuale posizione di classifica, la tifoseria ha voluto far sentire la propria vicinanza, presentandosi al Neri con uno striscione eloquente: "Carica!". La partita con il Ravenna, n programma alle 16.30 di domenica al Neri, rappresenta un importante crocevia salvezza. All'andata al Benelli finì 0-0.