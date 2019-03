Abusi sessuali su bimbi di 2 e 4 anni, baby sitter e marito a processo

Cronaca

Rimini

| 09:22 - 16 Marzo 2019

Bimbi abusati.

Violenza sessuale aggravata, perché commessa ai danni di minori di 14 anni, questa l’infamante accusa di cui deve rispondere una coppia di coniugi, 59 anni lui, 54 lei, a processo a Rimini. Le vittime due bambini, un maschietto di 2 e una femminuccia di 4 anni, all’epoca dei fatti, nel 2015. Come si legge sulla stampa locale, due coppie, genitori dei due bimbi, erano soliti affidare alla donna i loro figli, fiduciosi, visto che la 52enne non era una sconosciuta, ma un’amica comune. Ed è proprio tra le mura della casa di lei che si sarebbero consumati gli abusi a cui partecipava anche il marito. Delle morbose attenzioni si sarebbero accorti gli stessi genitori, notando cambiamenti negli atteggiamenti dei piccoli ed espliciti riferimenti sessuali. Da lì la denuncia e le indagini, da parte di medici specialisti, la cui documentazione ha portato al rinvio a giudizio per la coppia. I due si professano innocenti davanti al giudice, ma della loro estraneità ai terribili fatti dovranno rispondere con motivazioni e prove, vista la gravità dell’accusa.