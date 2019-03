Rimini invasa dai ragazzi, successo del Fridays for Future

Attualità

Rimini

| 20:59 - 15 Marzo 2019

La manifestazione in piazza Cavour.

Venerdì 15 marzo una vera e propria marea umana a Rimini ha invaso il parco e il mare per poi riversarsi in piazza. Da Casa Madiba sono partite 400 persone che si sono poi dirette al parco Marecchia da lì circa mille persone si sono spostate in massa e hanno raggiunto il centro storico. Anche al mare in tantissimi hanno ripulito il lungomare e il porto.

Una giornata straordinaria sia per i numeri che per i contenuti portati in piazza. Uno sciopero studentesco che ha saputo tenere insieme moltissime tematiche. In Piazza siamo riusciti a parlare di ambiente e clima e di come questo impatti sulle nostre vite e sulla vita di centinaia di persone costrette a migrare. Le giovani generazioni sono state le protagoniste di questa giornata moltissimi bambini e bambine, studenti e studentesse hanno ribadito il loro impegno sulla questione climatica. La piazza ha messo a valore le piccole azioni quotidiane che ognuno può fare per cambiare questo sistema, dall’utilizzo di imballaggi riciclabili, al riuso degli abiti fino alla mobilità sostenibile.



Il cambiamento può partire dalle persone, dai comuni, dagli stati che scelgono di fare qualcosa e scelgono di schierarsi dalla parte del pianeta, delle persone, degli animali e non dalla parte dei profitti.



Durante la mattinata sono state ricordate anche le vittime del’attentato in Nuova Zelanda, un attentato che si all’allinea con il crescente sentimento di odio e intolleranza che spopola nella società. Durante la giornata è stata realizzata anche una gigantesca scritta ‘’Climate Strike’’ in piazza con la spazzatura raccolta.