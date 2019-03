Basket C Silver, i Titans sabato a Recanati con l'animo sollevato: sono già salvi

Sport

Repubblica San Marino

| 16:57 - 15 Marzo 2019

La squadra dei Titans sabato in viaggio a Recanati.



E'con lo spirito sollevato dalla salvezza raggiunta che la Pallacanestro Titano viaggia verso Recanati per affrontare la penultima partita di regular season. L’obiettivo stagionale numero uno è stato raggiunto una settimana fa al Multieventi, ora i ragazzi di coach Padovano guardano ai potenziali risvolti di queste due ultime gare con Recanati e poi Gualdo.

La classifica, che riportiamo qua in fondo, è chiara. Ci sono ancora in palio due posti per i playoff e a contenderseli sono Tolentino (18 punti), Taurus Jesi (16), Aesis Jesi (14) e Titans (14). Due gare alla fine, con ovvio vantaggio delle prime due non fosse altro per il fatto che partono da una posizione di classifica migliore. Il calendario, poi, dice che Tolentino se la dovrà vedere in questo turno col fanalino di coda Gualdo, mentre le altre tre avranno squadre in lotta per il vertice: Taurus a Urbania, Aesis in casa con Todi e Titans appunto a Recanati. Resta il vantaggio negli scontri diretti di Macina e compagni con Taurus (1-1, +33) e Aesis (2-0), ma resta anche, appunto, l’attuale classifica.



A Recanati si gioca sabato alle 18.30. All’andata finì con un successo marchigiano (76-84) con la firma del capocannoniere del campionato, Matteo Larizza. Il giocatore di Recanati sfiora i 20 punti di media e al Multieventi restò in linea con questo dato, imbucandone 19. Per i Titans 21 di Padovano, 20 di Cambrini e 18 di Macina in un match che i nostri ragazzi affrontarono senza Longoni e che vide sempre gli ospiti al comando.

Recanati, che arriva dal largo successo in casa di Tolentino (+17, Larizza 24), ha statisticamente il miglior attacco del campionato con 75.7 punti segnati di media (dato che nella palestra amica sale a 78.3), mentre i Titans sono settimi a 69.3. In difesa i marchigiani concedono 68 punti a partita e sono quarti in questa categoria dietro a Urbania, Assisi e Orvieto (Titans vicini a 68.9). In casa Recanati ne ha vinte 8 su 10 e il compito si presenta complicato, ma la trasferta sarà sicuramente affrontata con fiducia e tanta voglia di stupire.



DECIMA DI RITORNO

RECANATI-PALL. TITANO, Umbertide-Fermignano, Aesis Jesi-Todi, Urbania-Taurus Jesi, Gualdo-Tolentino, Orvieto-Assisi.



CLASSIFICA

Assisi e Urbania 32, Todi 29, Recanati 28, Fermignano e Orvieto 20, Tolentino 18, Taurus Jesi 16, Aesis Jesi e PALL. TITANO 14, Umbertide 10, Gualdo 6.