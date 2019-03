E' il 99esimo anniversario della nascita di Tonino Guerra: le iniziative per ricordare il grande poeta

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:42 - 15 Marzo 2019

Tonino Guerra.

In occasione del doppio anniversario della nascita e della scomparsa di Tonino Guerra (16 e 21 marzo), anche quest’anno a Santarcangelo e Pennabilli si svolge un ricco calendario di iniziative a cura dell’associazione culturale intitolata al Maestro, con il patrocinio dei due Comuni della Valmarecchia e la collaborazione della Fondazione Culture Santarcangelo.



Sabato 16 marzo – nel 99° anniversario della nascita del poeta – dalle ore 21 al Supercinema di Santarcangelo (sala Wenders) è in programma “Le favole di Tonino Guerra”, proiezione dei film animati “Il cane e il suo generale” e “Il leone dalla barba bianca” (ingresso gratuito).



Santarcangelo ospiterà anche l’evento di chiusura delle Giornate: giovedì 21 marzo al Lavatoio (ore 21) si svolgerà infatti “Il Viaggio. Serata per Tonino”, con protagonista l’attrice Nicoletta Fabbri che leggerà il poema “Il Viaggio” accompagnata dalle immagini di Stefano Bisulli e Saverio Femia, oltre che dalla musica dal vivo di Andrea ‘Atto’ Alessi (anche in questo caso l’ingresso è gratuito).



Lo spettacolo – che verrà presentato in anteprima proprio giovedì 21 marzo – sarà un vero e proprio viaggio in Valmarecchia, guidati dalle parole del Maestro e dalle riprese che Bisulli e Femia hanno completato in questi giorni direttamente nei luoghi raccontati da Tonino. Come nel poema, in cui due anziani sposi che non hanno mai visto il mare scendono da Petrella Guidi lungo tutta la Valmarecchia, così anche nel video scorreranno le immagini dei luoghi più suggestivi che compongono la vallata.



Oltre a partecipare al tradizionale cartellone del mese di marzo, Santarcangelo ricorderà Tonino Guerra anche sabato 13 aprile con un evento straordinario. Alle ore 17,30 in biblioteca Baldini il professor Luca Cesari presenterà infatti il volume “Tonino Guerra. L’infanzia del mondo”, pubblicato lo scorso anno da Bompiani, che raccoglie le opere del Maestro dal 1946 al 2012. Oltre a essere il curatore del volume, Cesari è anche autore di un saggio su Tonino Guerra che uscirà proprio ad aprile sulla rivista “Poesia. Mensile internazionale di cultura poetica”. Proprio la pubblicazione del saggio ha offerto l’occasione per organizzare l’incontro, al quale parteciperanno anche il critico letterario Antonio Prete e il direttore della rivista Nicola Crocetti.





Per informazioni sulle Giornate dedicate a Tonino Guerra:

Associazione Culturale Tonino Guerra (Pennabilli): 0541/928846, associazionetoninoguerra@gmail.com

Museo “Nel mondo di Tonino Guerra” (Santarcangelo): 0541/626506, nelmondoditoninoguerra@gmail.com, www.museotoninoguerra.com