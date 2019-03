Lavori sul cavalcavia tra A14 e via San Vito, ecco come cambia la circolazione stradale

Attualità

Rimini

| 14:35 - 15 Marzo 2019

Chiusura di una corsia di via San Vito e divieto di sosta su entrambe le carreggiate a partire dalle ore 8 di lunedì 18 e fino alle 20 del 18 maggio. con possibilità di proroga, di ulteriori 30 giorni in caso di sospensioni dei lavori, per avverse condizioni meteorologiche e per cause di forza maggiore. Si tratta di interventi resi necessari per consentire l’esecuzione dei lavori di somma urgenza in via San Vito in corrispondenza del cavalcavia dell’autostrada A14 km.116+816.

Saranno garantiti gli accessi pedonali alle abitazioni e ai pubblici esercizi e verranno predisposte apposite segnalazioni di indicazione dei percorsi veicolari, pedonali o altro, alternativi compreso la segnaletica di preavviso prevista dal Codice della Strada. Prima dell’occupazione delle aree dovrà essere posizionata apposita segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore antecedentemente l’occupazione.