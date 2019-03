Furto di utensili in ferramenta e di pallet a Santarcangelo, scoperti i due ladri

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

13:11 - 15 Marzo 2019

Pattuglia dei Carabinieri in servizio a Santarcangelo di Romagna.

L'attività investigativa dei Carabinieri di Santarcangelo ha portato a tre denunce per soggetti responsabili di furti all'ospedale e in un'altra struttura sanitaria della città, ma anche a scoprire i responsabili di altri due colpi effettuati nel mese di gennaio. Un 46enne originario della Bosnia, con precedenti, è stato riconosciuto quale responsabile del furto effettuato il 18 gennaio all'interno di un negozio di ferramenta. Approfittando della pausa pranzo, l'uomo aveva forzato la porta di ingresso, facendo razzia di utensili da lavoro: un bottino del valore di 300 euro. Il 31 gennaio scorso invece un furto era stato denunciato dal titolare di una ditta di trasporti di via Traversale Marecchia: erano spariti 100 pallet. I Carabinieri hanno denunciato il responsabile, un 57enne riminese, anch'egli con precedenti.