Sparisce il cellulare di un'infermiera al pronto soccorso dell'ospedale, fermati i responsabili

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:11 - 15 Marzo 2019

Ospedale Franchini di Santarcangelo.

Sono state tre le persone denunciate per furti all'ospedale Franchini di Santarcangelo e in un'altra struttura sanitaria della città. L'attività investigativa dei Carabinieri della locale stazione, guidata dal Luogotenente Giuseppe Pizzarelli, ha permesso di identificare la persona che lo scorso 29 gennaio si è introdotta nella struttura sanitaria, rubando due borse appartenente al personale: è un 41enne palermitano, già noto alle forze dell'ordine. All'ospedale Franchini invece sono stati fermati un 39enne napoletano e un 31enne rumeno, entrambi con precedenti, notati mentre sostavano all'esterno con fare sospetto. Avevano un telefono cellulare che era stato rubato a un infermiera in servizio presso il pronto soccorso.