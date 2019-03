FOTO Piazza Cavour gremita per lo sciopero del clima. Tantissimi studenti a pulire la spiaggia

Attualità

Rimini

| 13:00 - 15 Marzo 2019

Grande partecipazione in piazza Cavour alla manifestazione indetta a livello internazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica sul riscaldamento globale e sui cambiamenti climatici. Anche Rimini è tra le 1693 città del mondo – 182 quelle italiane - che venerdì mattina, raccogliendo l’invito dell'attivista sedicenne Greta Thunberg, sono scese in piazza coi propri studenti per manifestare e convincere i governi del mondo a politiche più incisive per preservare il clima del pianeta.



"E’ stata una festa bella, allegra, colorata, piena di impegno, desideri ed emozioni quella che ha invaso questa mattina piazza Cavour con tanti giovani che, come nelle migliori occasioni di questa città, hanno portato la propria volontà e il proprio entusiasmo affinché il mondo possa cambiare in una direzione più sostenibile e attenta all’ambiente", commenta l'amministrazione comunale di Rimini, presente con il sindaco Gnassi, il vicesindaco Lisi, gli assessori Montini e Frisioni. Tra le azioni previste a Rimini dal programma locale di Global Strike for Climate, anche la pulizia del Parco Marecchia da parte degli studenti che già dalla prima mattinata, armati di guanti, tute da lavoro e sacchetti, erano in tanti impegnati in diversi punti, dalla casa di accoglienza Don Gallo al Ponte di Tiberio, per ripulire da plastica, carta ed altri rifiuti il verde pubblico.