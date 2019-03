Metanodotto Rimini San Sepolcro: arriva l’ok anche in Consiglio Comunale

Attualità

Rimini

| 11:00 - 15 Marzo 2019

Lavori metanodotto.

Il rifacimento del metanodotto Rimini San Sepolcro e le opere connesse riceve l’ok anche in consiglio comunale a Rimini. L’autorizzazione si riferisce alla costruzione, con accertamento della conformità urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, mediante valutazione di impatto ambientale interregionale ai sensi della norma vigente.

Un progetto, che avrà una lunghezza complessiva di 74,60 km e sostituirà totalmente l’esistente per una lunghezza di 68,60 km. Gli obiettivi sono riscontrabili principalmente dalla necessità di garantire il mantenimento nel tempo della qualità del servizio e della sicurezza, anche in considerazione della complessità geologica delle aree attraversate. L’opera, realizzata con tecniche moderne, contribuirà in modo sostanziale ad accrescere la flessibilità nell’esercizio del sistema di trasporto di gas naturale tra le direttive Est - Ovest e viceversa.

Approvata anche con una sola astensione la mozione presentata dal consigliere comunale Gioenzo Renzi sui provvedimenti da adottare per contrastare la chiusura delle edicole e consentire il loro servizio sul territorio. Un tema su cui – ha precisato l’assessore alle Attività economiche Jamil Sadegholvaad annunciando il voto favorevole della maggioranza – anche la Giunta è impegnata per ampliare le competenze delle edicole e dar loro nuovo ruolo nella città.