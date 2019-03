Jolly Disco Novafeltria, una serata non convenzionale per uscire dagli schemi

Eventi

Novafeltria

| 13:27 - 15 Marzo 2019

Jolly Disco Novafeltria.

Si torna a ballare in Alta Valmarecchia con una nuova serata al Jolly Disco Novafeltria. Sabato 16 marzo è in programma "Unconventional party", un appuntamento organizzato contro il conformismo della società moderna. Le persone sono invitate a uscire dagli schemi abituali, adottato un atteggiamento, un modo di vestire che esce da questi schemi. "E' un po' come presentarsi ai matrimoni in look casual o con la barba incolta, oppure, per le ragazze, andare a un primo appuntamento struccate", scherza il gestore Francesco Pula. In fondo non conta l'esteriorità, quanto il divertirsi, ballando nelle due piste del Jolly (centrale e privè), per un'altra grande serata di divertimento nella stagione che celebra i 50 anni dello storico locale riminese. "Non fatevi ingannare dalla routine, siate unici, siate liberi!", è il motto della serata. Per il mese di marzo la festa al Jolly non finisce con l'Unconventional party: sabato 23 marzo arriva infatti lo storico veglioncino dei bambini.