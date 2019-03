Talamello celebra San Patrizio, festa in piazza e raduno di mountain bike

Eventi

Talamello

| 09:33 - 15 Marzo 2019

Talamello.

Sabato 16 marzo la pro loco di Talamello, con il patrocinio del Comune, organizza "An Irish Fest", un appuntamento dedicato a chi ama la birra Guinness e l'Irlanda, ma anche agli amanti della musica e delle feste in piazza. Un appuntamento per celebrare il patrono dell'Irlanda, San Patrizio, che avrà il suo culmine nel tardo pomeriggio e serata: alle 18 musica in piazza, alle 21 concerto live dei Jumboreel, con stand gastronomici (tra le specialità stinco di carne e il fish&Chips) e mercatino d'artigianato. Non mancherà un importante momento sportivo: nella mattinata, dalle 8.30 alle 9.30, iscrizioni per il sesto Talamello Day, raduno di mountain bike per percorrere i suggestivi sentieri del Monte Pincio.