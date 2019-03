Santarcangelo: gli operatori della città in educational tour con le guide della Pro loco

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:16 - 15 Marzo 2019

Pro Loco e categorie in educational tour a Santarcangelo.

Le guide della Pro Loco di Santarcangelo, con passione ed entusiasmo, hanno accompagnato giovedì pomeriggio in educational tour gli operatori economici della città, alla scoperta delle misteriose grotte e della magnifica cittadella medievale. E' stata l'occasione per mostrare agli operatori le potenzialità turistiche di Santarcangelo affinché possano a loro volta illustrare ai loro ospiti e clienti le meraviglie del nostro paese. Hanno aderito con piacere Cittaviva e molte associazioni di categoria (Confesercenti, CNA, Confcommercio, Confartigianato), la Pro Loco, in una nota, ringrazia loro, “ma soprattutto la Principessa Marina Colonna che ha accolto i partecipanti presso la Rocca Malatestiana, illustrando le iniziative che nei prossimi mesi saranno ospitate all'interno della rocca”.