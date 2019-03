L'omaggio del cantautore riminese Sergio Casabianca al grande Lucio Dalla

Eventi

| 18:04 - 14 Marzo 2019

Venerdì 15 marzo 2019 alle ore 21:00 presso il Nuovo Teatro Carisport di Cesena, in occasione dell’evento “Festa in Romagna” organizzato da RomagnaBanca, il cantautore riminese Sergio Casabianca, che debutterà il 23 Marzo al Teatro Galli di Rimini con il suo nuovo spettacolo “Prendimi la mano”, si esibirà in un concerto dedicato al grande cantautore bolognese scomparso sette anni fa. Sarà accompagnato da “Le Gocce”,ed eseguirà i brani più famosi di Lucio Dalla, proponendone alcuni anche in versione acustica, giocando tra ironia e profondità e creando un’atmosfera di pura emozione. Conduce la serata Sgabanaza e sarà presente la Compagnia dialettale De Bosch e la comica Giusy Zenere.