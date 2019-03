Pedone perde l'equilibrio per evitare un'auto sulle strisce e cade a terra, finisce in ospedale

Cronaca

VillaVerucchio

| 16:31 - 14 Marzo 2019

L'attraversamento pedonale a Villa Verucchio.

Una precedenza sulle strisce pedonali non rispettata ha provocato un incidente sulla Marecchiese, a Villa Verucchio, nei pressi di piazza Europa. Un sessantenne ha dovuto far ricorso alle cure del personale del 118: fortunatamente ha riportato solo contusioni. L'uomo non è stato investito dalla vettura, ma nell'evitare l'impatto con essa si è sbilanciato, finendo per cadere sul marciapiede. Da una prima ricostruzione, avrebbe iniziato ad attraversare, ma un'automobile non si è fermata, proseguendo la marcia. L'incidente ha provocato gli inevitabili rallentamenti del traffico, ma anche riaperto il dibattito sugli attraversamenti pedonali della Marecchiese. Una criticità che chiama in causa le responsabilità di tutti gli utenti della strada: automobilisti che transitano a velocità troppo sostenuta e non si avvedono della presenza dei pedoni pronti a iniziare l'attraversamento, o che semplicemente omettono la precedenza, aspettandosi che sia il pedone ad aspettare; ma anche gli stessi pedoni che talvolta sbucano improvvisamente sulla carreggiata stradale.