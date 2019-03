Volley femminile giovanile, la SGR-Grossi subito a segno nella seconda fase regionale

Sport

Rimini

| 16:31 - 14 Marzo 2019

La squadra U16 SGR-Grossi che sta cercando la qualificazione alla terza fase del campionato regionale.

Mentre la prima squadra Emanuel sta clamorosamente avvicinandosi ai playoff del campkionato di serie B2 femminile, le formazioni giovanili Under 16 Regionale e Under 18 territoriale stanno regalando altre emozioni.

UNDER 16 REGIONALE Nel campionato Under 16 di ECCELLENZA è iniziato on un successo i mini girone a tre che porterà la sola prima classificata tra le otto migliori della regione ad una terza fase ancora più impegnativa.

Nella prima partita la SGR Grossi ha battuto Moma Anderlini Modena per 3-1 (25/13, 23/25, 25/23, 25/14). Nonostante la pesante assenza del libero Federica Evangelisti e con Alicia Salgado in campo solo nel 4° set, le ragazze del coach Edoardo Nanni si sono imposte sulle giovani avversarie (tutte 2004), vincendo nettamente il primo ed il quarto set e giocando invece punto a punto i due set centrali e lasciandone uno alle ospiti. Molto bene Semprini Cesari top scorer con 18 punti e Salgado con 8 punti in un solo set. Ora lunedì 18 a Reggio Emilia nuova sfida contro il Volley Calerno e giovedì al PalaRodari contro Cesena, le altre due partite che il RVR dovrà cercare di vincere per qualificarsi alla Final Eight Regionale.

Un'eventuale qualificazione porterebbe la SGR Grossi tra le migliori otto club della regione, un traguardo che sarebbe storico, eccezionale, ma senz'altro alla portata di questo magnifico gruppo.

SGR - Grossi RVR Ariano 5, Magi 9, Forlani 11, Piomboni 1, Morelli 6, Salgado 8, Pellegrini 2, Semprini Cesari 18, Pederboni 5. NE Moras. All. Edo Nanni.

UNDER 18 TERRITORIALE Nel campionato Under 18 territoriale la Ke Car in virtù della vittoria ottenuta in settimana a Forlì contro il Flamigni Panettone, ha conquistato con ben tre giornate di anticipo la final four e la certezza matematica di un arrivo fra le prime tre evitando anche il quarto posto che sarebbe potuto costare un abbinamento scomodo in semifinale. Grazie a questi risultati, ci si potrà concentrare soprattutto sul campionato regionale arrivato ad un momento decisivo.