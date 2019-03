Riccione: ex mattatoio comunale diventerà un centro di socialità per le persone disabili

Attualità

Riccione

| 15:36 - 14 Marzo 2019

Martedì 19 marzo il vice sindaco Laura Galli incontrerà le associazioni del territorio e la cooperativa sociale Il Nazareno di Carpi per mettere a confronto competenze ed esigenze in vista della riqualificazione all’ex mattatoio comunale destinato a divenire un centro di socialità per le persone disabili. La Cooperativa Il Nazareno, impegnata in progetti nel campo delle disabilità e delle fragilità, è stata incaricata dall’amministrazione di redigere un’analisi di fattibilità dedicata al disagio per avviare un percorso di ascolto e coordinamento in stretta sinergia sia con le associazioni del settore che con le famiglie. L’ex mattatoio è inserito nelle linee programmatiche di mandato della Giunta con l’obiettivo di recuperare l’area dismessa da tempo e realizzarvi un centro cui poter dare assistenza e accoglienza a ragazzi con disagio e alle loro famiglie.