Travolto dal trattore in retromarcia, paura per un agricoltore di Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:57 - 14 Marzo 2019

Eliambulanza (foto di repertorio).

E' stato travolto da un trattore in retromarcia ed è rimasto incastrato sotto al mezzo. Momenti di paura per un agricoltore 50enne di Rimini, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro, avvenuto alle 10.30 circa di giovedì 14 marzo nella zona collinare di Rimini, in via Selvapiana. Da quanto è emerso, l'uomo è sceso dal trattore acceso, ma fermo; il mezzo si è però avviato all'improvviso, schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi i Vigili del Fuoco e il personale del 118, nonché la Polizia per i rilievi. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con l'eliambulanza: non è in pericolo di vita.