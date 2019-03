Trasportano 2800 bottiglie di vino all'anno a Rimini con la Cargo Bike per non inquinare

Attualità

Rimini

| 13:30 - 14 Marzo 2019

La cargo bike della Cantina Fiammetta di Rimini.

La Cantina Fiammetta azienda agricola di Croce Montescudo, nata nel 1964 di proprietà della famiglia Panzeri da tre generazioni, produce 9 vini con uve biologiche.

L’attenzione agli equilibri della natura non sono nuovi ai Panzeri che hanno voluto fare un ulteriore sforzo in questa direzione.

“Da circa 2 anni abbiamo deciso di servire i nostri clienti del centro storico di Rimini con una cargo bike - dichiara Matteo Panzeri titolare dell’azienda insieme ai fratelli Jacopo e Francesco - costruita su misura, con un cassone che può trasportare fino ad un massimo di 8 cartoni da 6 bottiglie".

"Naturalmente non copriamo tutta la distanza Rimini – Croce – Rimini (40 km) con la cargo bike , ma abitando in zona San Giuliano abbiamo un piccolo garage che funge da magazzino e parcheggio della bicicletta. All’inizio abbiamo avuto qualche dubbio a livello di comodità (la bici non è elettrica) e rapidità del trasporto, ma sono diversi i motivi che nel 2017 ci hanno spinto a fare questa scelta, cioè provare a fare qualcosa di piccolo ma utile nel rispetto del nostro Centro Storico, incrementare l’immagine e visibilità nei confronti del cliente o del passante lungo il Corso, avere maggior rispetto di un ambiente urbano frequentato per la maggior parte da pedoni e ciclisti e contribuire a migliorare in piccolissima parte la qualità dell’aria che respiriamo", spiega il titolare Matteo Panzeri.

L’esperienza si può a buon titolo inserire nell’alveo delle nuove direttrici strategiche della città di Rimini che tendono a favorire gli spostamenti a piedi ed in bici in parallelo con le politiche delle grandi città europee (Amsterdam e Berlino le esperienze più avanzate) molto attente a questi argomenti.

I NUMERI

N. 10 Clienti in centro storico (Area Ponte di Tiberio – Arco D’augusto – Piazza Ferrari – Piazza Malatesta)

N. 2800 bottiglie totali consegnate: (circa 24 bottiglie - 4 cartoni da n.6 bottiglie al mese per cliente )

240 consegne/anno (frequenza media consegne mensile : 2 per cliente = 20 consegne al mese )

960 Km percorsi in 1 anno

96 litri Diesel non consumati (consumo medio ciclo urbano: 10 km/Lt.)

259 Kg CO2 non emessa ( Emissioni CO2: 2,7 kg per litro di diesel –fonte quattroruote)



62,4 g PM10 non emesse (emissione Pm10 di Diesel Euro 4 : 0,065 g/km – fonte Gazzetta Ufficiale, Banca dati dei fattori di emissione medi del trasporto stradale in Italia, ambito di riferimento: urbano - Ispra, 2013)