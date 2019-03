Il Ministro dell'Istruzione Bussetti a Santarcangelo per la campagna elettorale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:04 - 14 Marzo 2019

Marco Bussetti, Ministro dell'Istruzione.

È previsto per venerdì 15 marzo l’arrivo del Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, a sostegno della candidatura di Domenico Samorani a sindaco di Santarcangelo. L’incontro pubblico, a cui seguirà la cena, si svolgerà alle ore 20.30 all' albergo ristorante “Da Zaghini”, in Piazza Gramsci 14. Nel corso della serata interverranno, oltre a Bussetti, l’On. della Lega Romagna e Sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, il candidato di centro destra Domenico Samorani e il segretario prov.le del Carroccio riminese Bruno Galli.