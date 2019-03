Basket giovanile, l'Under 15 Crabs piega largamente Cesenatico: 82-54 Ottavo hurrà di fila per i Granchetti ora al sesto posto in classifica. Per Kimekwu 37 punti

Sport Rimini | 12:56 - 14 Marzo 2019 L'Under 15 dei Crabs ha battuto Cesenatico. L'Under 15 regionale Crabs di Gordan Firic vince largamente lo scontro diretto per il sesto posto con tro Cesenatico ed ottiene l'ottava vittoria stagionale: 82 - 54 (20 – 9, 37 – 27, 53 – 37). Privi di Gueli (per il quale si teme un lungo stop) e con Pompili presente in panchina solo per onor di firma, i Granchietti aggrediscono subito il match trascinati dai canestri di Frisoni (11 punti, 4 rimbalzi) e dai recuperi di Del Fabbro (10 punti, 8 recuperi): gli ospiti segnano appena nove punti ed alla prima sirena il vantaggio dei biancorossi è di 11 lunghezze. Gara più equilibrata nel secondo parziale, nel quale però i Crabs sono trascinati da un Kimewku debordante e da un ottimo Coccia che permettono a Rimini di andare al riposo con un vantaggio ancora in doppia cifra (37-27). Non cambia il tema della partita al rientro dagli spogliatoi: è sempre Kimekwu a fare il bello ed il cattivo tempo, coadiuvato dal sempre attivissimo Coccia (15 punti, 3 rimbalzi): Cesenatico è tenuta sotto controllo ed alla terza sirena il vantaggio sale a 16 punti (53-37). Nell'ultimo periodo i Granchietti completano l'opera, segnando addirittura 29 punti nella frazione, con Kimekwu che sfrutta la sua superiorità fisica colpendo a ripetizione e chiudendo con ben 37 punti, 16 rimbalzi, 7 recuperi e 4 stoppate. Crabs: Del Fabbro 10, Cancellieri 3, Iorio 2, Frisoni 11, Tomasetig 2, Pompili n.e., Coccia 15, Gazzoni 2, Kimekwu 37, Macrelli. All.: Firic, Luongo.