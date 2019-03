Aumento Irpef, sindacati in piazza Cavour il 19 marzo per un presidio di protesta

Attualità

Rimini

| 12:53 - 14 Marzo 2019

Calcolo tasse (foto di repertorio).

Contro l'aumento dell'addizionale Irpef, deciso dall'amministrazione comunale di Rimini, i sindacati Cgil, Cisl e Uil indicono una mobilitazione per martedì 19 marzo. E' ufficiale il presidio di protesta, dalle 17, in piazza Cavour. I sindacati, dopo la replica dell'amministrazione, ribadiscono che la loro protesta è nel merito di una scelta ritenuta iniqua: "quando c’è bisogno di reperire risorse non si vada ad attingere alla solita platea dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. E’ più facile chiedere un euro a mille persone povere piuttosto che mille euro a una persona ricca, è più facile, lo sappiamo, ma non è giusto", si legge nella nota dei sindacati che ufficializza il presidio di protesta. Nella note viene ribadita anche la proposta alternativa all'aumento dell'irpef: l'aumento della tassa di soggiorno, proporzionale alla tipologia di albergo