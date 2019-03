Continua a organizzare feste abusive nel suo locale, nonostante il divieto: denunciato

Cronaca

| 12:42 - 14 Marzo 2019

Gli interni del locale con i clienti intenti a ballare.

Mercoledì sera il personale della sezione polizia amministrativa e sociale della Polizia di Rimini, unitamente alla Polizia locale del distaccamento di Miramare, ha effettuato un controllo congiunto in un pubblico esercizio della città, per la verifica di un'ordinanza emessa dal Suap nelle scorse settimane.

Un provvedimento, in cui era stata disposta la cessazione dell’attività di pubblico spettacolo in assenza di autorizzazione, conseguente ad un controllo, effettuato sempre dalla Polizia nello scorso gennaio, in cui era stata riscontrata l'organizzazione di attività danzante in assenza di autorizzazione.

Nonostante il gestore dell'attività avesse formalmente dichiarato di aver cessato l'attività danzante così come imposto dall'ordinanza del Suap, gli operatori di polizia hanno verificato, specie attraverso i social, che il locale continuasse ad organizzare serate danzanti senza aver effettuato alcuna modifica dei titoli autorizzativi.

La Polizia, nel blitz, ha visto che all'interno del locale, spostando dei tavoli, era stata creata un'area dove si danzava. Oltre alla denuncia per il mancato rispetto del dispositivo del Suap, il gestore è stato nuovamente sanzionato per l'art. 68 del Tulps e per il mancato rispetto delle norme sull’inquinamento acustico.