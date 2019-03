Parcheggi, da aprile possibile chiedere gli abbonamenti a Rimini Per la stagione estiva per i settori Marina Centro, Lungomare, Aree in Fregio della zona mare

Attualità Rimini | 11:13 - 14 Marzo 2019 Parcheggi a pagamento. A partire dal 1 Aprile 2019 si potranno richiedere gli abbonamenti per la stagione estiva per i settori Marina Centro, Lungomare, Aree in Fregio della zona mare del Comune di Rimini. Esclusivamente per le Aree in Fregio (Alexander, Aristeo e Lagomaggio) la campagna abbonamenti sarà aperta dal 25 Marzo 2019 al 8 Aprile 2019, data entro la quale dovranno pervenire le richieste all'Ufficio Abbonamenti Parcheggi. Il pagamento di tutti gli abbonamenti può essere effettuato solo tramite: versamento su Conto Corrente Postale n. 13917471, intestato a Comune di Rimini- Servizi Tesoreria oppure bonifico bancario intestato a Comune di Rimini-Conto di Tesoreria- Codice IBAN : IT 63 Q 02008 24220 000102621578 . Ufficio Abbonamenti Parcheggi di via Rosaspina 2 (II Piano - 47923 Rimini) sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 mentre nella giornata di martedì oltre all’orario mattutino 9 – 12 sarà aperto nel pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30. ore 09,00 - 12,00. Info: 0541704829 - email: abbonamenti.parcheggi@comune.rimini.it