VIDEO Individuato l'uomo che ha impiccato la faina ad un albero di ulivo

Cronaca

Saludecio

| 09:59 - 14 Marzo 2019

Si sono concluse le indagini relative all’impiccagione ad un albero di ulivo di un esemplare di faina a Santa Maria del Monte di Saludecio l’8 gennaio 2018.

È stato indagato un pensionato residente in zona individuato grazie all’attività svolta dalla Stazione Carabinieri Forestale di Morciano di Romagna con il contributo dei reparti investigativi dei Carabinieri di Rimini e di Riccione coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini.

L’esemplare impiccato all’ulivo era stato visto da alcuni automobilisti di passaggio al centro della rotonda. I Carabinieri della Stazione Forestale di Morciano di Romagna, intervenuti immediatamente, avevano svolto le prime indagini. Sul posto erano intervenuti anche i militari della Stazione Carabinieri di Saludecio. L’animale era stato attaccato con una corda di nylon ad un ramo dell’albero e aveva destato forte preoccupazione tra gli inquirenti il cartello di minacce vicino alla carcassa. Il cartello riportava infatti la frase “il prossimo avrà due gambe” scritta utilizzando lettere ritagliate da giornali.

La carcassa dell’animale era stata poi inviata immediatamente al Servizio Veterinario di Rimini e successivamente trasferita all’Istituto Zooprofilattico di Forlì per l’autopsia e le analisi tossicologiche.

Dalle prime sommarie verifiche veterinarie risultava comunque probabile che la morte dell’animale fosse avvenuta per avvelenamento e non per soffocamento a seguito di impiccagione.

I militari dopo avere sentito i testimoni e i residenti della zona erano riusciti a risalire all’orario in cui si era verificato l’episodio. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza era stato poi possibile vedere il momento preciso in cui una persona, uscita da un fuoristrada, si avvicinava alla pianta e appendeva la carcassa dell’animale posizionando poi il cartello. E’ stato possibile risalire al modello dell’auto, a ricostruire il tragitto e quindi ad identificare il pensionato. I risultati degli esami confermavano la morte per avvelenamento causato da un micidiale cocktail di veleni. Nell’abitazione del pensionato sono stati trovati i prodotti velenosi sicuramente usati per preparare la miscela che aveva ucciso l’animale. L’uomo aveva anche in casa una raccolta di articoli giornalistici relativi all’episodio e alcuni volantini usati per ritagliare le lettere del cartello intimidatorio.

Anche dall’automezzo erano emersi degli elementi che confermavano l’utilizzo per trasportare il corpo dell’animale. Il pensionato è risultato avere dei precedenti per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, reati venatori, edili e altri relativi ai rapporti con il vicinato. A suo carico il divieto di detenzione di armi, anche da caccia.

Le indagini in seguito hanno confermato tutti i sospetti nei confronti dell’uomo. I Ris di Parma hanno evidenziato la compatibilità delle lettere sul cartello con alcune presenti sul volantino trovato a casa dell’uomo. L’istituto Zooprofilattico di Forlì ha confermato la compatibilità tra il mix letale di veleni e quelli trovati nell’abitazione del pensionato. I Carabinieri con le immagini delle telecamere alla mano hanno appurato che il mezzo incriminato era quello di proprietà dell’uomo e l’incrocio con le banche dati dei veicoli ha evidenziato la presenza di un solo fuoristrada simile in un vasta aera.

Il pensionato deve rispondere di uccisione con crudeltà e senza necessità di un animale. Alla base del gesto, secondo gli inquirenti, la volontà di fare qualcosa di eclatante, emulando probabilmente il precedente episodio del lupo di Ospedaletto, per mostrare avversione nei confronti delle forze dell’ordine. Il gesto è stato fatto con indifferenza, disprezzo e crudeltà verso l’animale.