Calcio 1a Cat: Novafeltria vince il recupero ed è la nuova capolista. Agganciato il Granata

Sport

Misano Adriatico

| 22:41 - 13 Marzo 2019

L'undici iniziale del Novafeltria.

Il Novafeltria supera 3-0 il Real San Clemente, nel recupero della 21esima giornata disputatosi sul neutro di Misano, agganciando in vetta alla classifica il Granata con 40 punti. Apre la marcature al 12' Cupi, nella ripresa il Novafeltria arrotonda: il baby Radici si guadagna il penalty del raddoppio, trasformato dal solito Muratori. All'80' primo gol in maglia gialloblu per il centrocampista Romeo Mahmutaj, cresciuto nel vivaio. L'assist lo firma il subentrato Baldinini.



R.SAN CLEMENTE: Raffaelli, Cioffi, Epiceno, Buffi, Tasini, Cenci; Barbanti, Calesini, Pecci, Santoni, Albani.

In panchina: Baschetti, Conti, Sarti, Dominici, Piergiaocmi, Giannessi, D'Achille, Cioffi, Buffone. All. Bianchi G.

NOVAFELTRIA: Semprini, Ceccaroni, Gori, Rinaldi, Babbini, Mahmutj; Cupi, Arapi; Radici, Muratori, Balducci.

In panchina: Cappella, Mainardi, Crociani, Baldinini, Gori M., Kouassi, Sartini, Outaadi.

All. Fabbri.

ARBITRO: Palmieri di Faenza.

RETI: 12' Cupi, 58' rig.Muratori, 80' Mahmutaj.