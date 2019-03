Ciclismo: due vittorie di categoria per la Benessere e Sport

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:20 - 13 Marzo 2019

Mauro Mondaini conquista la vittoria di categoria.

Quello appena trascorso è stato un week and a metà per la "Benessere e Sport"con gare solo al sabato e nessuna gara alla domenica. Sabato 9 marzo si è corso in due diverse località, una prova a Fano (PU) all’interno del circuito E. Marconi dove si svolto il G.P. di Apertura del calendario Pesarese mentre l’altra era a Faenza sul classico circuito dei Coralli. I corridori del Team "Benessere e Sport" erano presenti ad entrambe le manifestazioni ed hanno conquistato ottimi piazzamenti. A Fano vince la propria categoria Piero Mascetti e si piazza quinto Claudio Valentini e settimo Maurizio Biagetti. A Faenza è Mauro Mondaini a conquistare la vittoria di categoria mentre ottengono ottimi piazzamenti Claudio Ardondi (2°), Bartolomeo Celato (3°), Mario Ceccaroni (3°), Alfredo Novelli (6°) ed infine Emilio Roncassaglia (7°).