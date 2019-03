Giro d'Italia a Riccione, scatta l'asfaltatura di Viale d'Annunzio

Attualità

Sarà un intervento radicale con tre imprese all’opera a partire dai primi giorni di aprile. In viale D’Annunzio, dalla rotonda all’altezza dell’incrocio con via Rismondo fino a viale Angeloni, verrà ricreato un nuovo manto stradale. Nell’asse viario, interessato dal passaggio del Giro d’Italia il 19 maggio, verrà effettuato un corposo intervento dalle ditte Pesaresi Costruzioni spa, Cooperativa Braccianti Riminese ed E.co.tec. srl, in modo da risolvere ogni eventuale criticità stradale e garantire una viabilità ottimale per qualsiasi tipo di veicoli e per le due ruote.

Lungo il viale, entro le festività di Pasqua, saranno inoltre conclusi i lavori in tre punti nevralgici inseriti nelle nuove opere di riqualificazione e arredo.



In Piazzale Giovanni XXIII verranno piantumate nuove alberature con la funzione di ombreggiare le auto in sosta, in piazzale Azzarita che sarà il nuovo polo di collegamento della pista ciclabile di viale D’Annunzio e del futuro percorso pedonale con la nuova passeggiata Goethe, in questo caso i due collegamenti verranno messi in sicurezza per il transito di pedoni e ciclisti, infine in Piazzale Curiel, con il cantiere in procinto di partire per impermeabilizzare la parte superiore in asfalto e risolvere definitivamente problematiche legate ad infiltrazioni d’acqua.



In particolare in piazzale Azzarita i lavori procedono come da cronoprogramma per realizzare la riasfaltatura dell’area con nuovi arredi e piantumazioni e un nuovo tratto di ciclabile ricavato nell’aiuola centrale del parcheggio del piazzale.

Propedeutici all’intervento di asfaltatura in viale D’Annunzio sono i lavori che partiranno invece la prossima settimana alle fognature bianche nel tratto del viale compreso tra le vie Cimarosa e Perosi.



“L’ impegno costante e concreto per trasformare le risorse in miglioramenti per la città continua per riqualificare il territorio e mettere in sicurezza le strade comunali. Viale D’Annunzio - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti- sarà perfettamente percorribile per i ciclisti che invaderanno la città con il Giro d’Italia, grande e atteso appuntamento. Non solo. Nella lunga arteria stradale saranno completati prima della manifestazione altri interventi pianificati dall’ amministrazione”.