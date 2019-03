Bvolley Romagna: Under 13 terzo posto al Trofeo Matteini

Sport

Rimini

| 16:42 - 13 Marzo 2019

L’Under13 femminile del Bvolley Romagna.

Mentre proseguono a pieno ritmo i Campionati giovanili del Comitato Territoriale Fipav Romagna Uno, l’Under13 femminile del Bvolley Romagna, dopo l’avventura dell’Happyfania Volley conclusa al terzo posto, è scesa nuovamente in campo domenica 3 marzo nella 2° edizione del trofeo Matteini organizzato dagli amici della Libertas Volley Forlì. Giornata impegnativa per le ragazze del duo Balducci/Pesaresi in un torneo che prevedeva un girone a quattro all’italiana con gare di sola andata di due set, al termine del quale sarebbe stata stilata una classifica per decretare l’accesso alla finale per il 1° e 2° posto o per il 3° e 4° posto. Dopo la prima sfida contro la Pallavolo Faenza finita 1-1 (25-12, 22-25), altro 1-1 (25-18, 23-25) contro la squadra di casa della Libertas Volley Forlì; diventa decisiva per la qualificazione alla finale la sfida contro le ragazze della Teodora Ravenna. Purtroppo dopo un primo set a senso unico, nella seconda frazione si lotta punto a punto ma ancora una volta il rush finale non sorride alla squadra giallo-nera che deve cedere per 2-0 ed accontentarsi della finalina ancora contro le padrone di casa della Libertas; partita molto equilibrata che il Bvolley si aggiudica con un tie break a senso unico, 2 a 1 e meritatissimo 3° posto.

“Le ragazze sono state molto brave a reagire alle difficoltà di giornata. Come gruppo abbiamo certamente pagato dazio nell’esprimere continuità nel gioco, in quanto certi meccanismi si acquisiscono giocando spesso insieme, pensiamo che solo una settimana fa queste ragazze si affrontavano tra loro giocando nel proprio club per la vittoria della Pgs Bvy Cup. Il torneo però ci ha comunque regalato sensazioni positive, diverse indicazioni sul lavoro da sviluppare nei prossimi mesi e la consapevolezza che la strada intrapresa deve essere perseguita con decisione. Abbiamo giocato con squadre ben organizzate e con individualità importanti e nonostante questo siamo riusciti a far ruotare tutte le atlete che avevamo a disposizione. Ogni set abbiamo giocato con una formazione diversa, e di certo non le abbiamo aiutate a trovare certe sicurezze, ma ormai hanno capito che devono risolvere ogni difficoltà ed affrontarla con determinazione esprimendo il massimo della qualità possibile!” il commento di coach Balducci.



POOL A - UNDER 18 FEMMINILE TERRITORIALE: Continua la striscia di vittorie del BVolley Under 18; la squadra di Gentili supera a pieni voti il trittico di trasferte lasciando per strada un solo punto e confermandosi al vertice della Pool A. Nella prima trasferta vittoria 3-0 (25-16/25-22/ 25-19) in casa della Flamigni Panettone, dopo qualche giorno di riposo di nuovo in campo a Cesena contro il Volley Club, questa volta vittoria per 3-1 (25-17/ 25-14/ 21-25/ 25-12) e per finire grande spettacolo nel derby con SG Volley dell’ex tecnico Bertaccini risolto in un tie-break senza storia dopo 4 set avvincenti ed equilibrati, 3 a 2 il risultato finale (25-17/ 22-25/ 15-25/ 25-16/ 15-2). Classifica dominata con 23 punti davanti alla Kecar Riviera Volley RN che insegue a 16 e Final Four già guadagnata a due partite dalla fine della Pool A. Prossima partita Mercoledì 13 Marzo proprio contro la Kecar Riviera Volley Rimini per suggellare il primo posto nella Pool.



POOL A - UNDER 16 FEMMINILE TERRITORIALE: anche per il BVolley Romagna U16 di Coach Zanchi 3 partite e 3 vittorie convincenti nelle ultime settimane; nella prima partita casalinga bella vittoria per 3-0 (25-16/25-21/25-19) contro SG Volley 16 e poi in questi giorni, in rapida successione, vittoria 3-0 (26-24/25-14/25-21) nella trasferta a Rimini contro la Polisportiva Stella e poi 3-1 (25-19/ 19-25/ 25-18/ 25-16) di nuovo in casa contro la B&P Volley San Marino. Soddisfatto a metà Coach Zanchi, che ha commentato: “Sono contento per la prestazione delle ragazze, discrete partite che ci hanno permesso di mantenere costante la classifica. Il gioco è stato a tratti ben orchestrato ma dobbiamo fare di più, in particolare evitando cali di concentrazione, soprattutto quando la partita prende la piega giusta.” Il BVolley U16 consolida il 2° posto in classifica con 17 punti e attende le ultime 3 partite per conquistare la certezza della Final Four. Prossima partita Domenica 17 Marzo contro la Pallavolo Viserba.



POOL A - UNDER 14 FEMMINILE TERRITORIALE: week-end impegnativo a fine Febbraio per le ragazze dell’U14F che sono state impegnate consecutivamente sabato, domenica e lunedì; cadono sotto i colpi delle apine in successione prima il Volley Consolini San Giovanni, 3-0 il risultato (25-16/ 25-12/ 25-8), poi il Villa Verucchio Volley sempre 3-0 (25-21/ 25-19/ 28-26) ed infine l’Acerboli Santarcangelo che capitola subendo un 3-1 (25-13/ 25-14/ 22-25/ 25-13) . Soddisfatti i coach Cardone e Baldacci che rilevano come le ragazze cominciano a recepire i nuovi schemi e la velocizzazione del gioco. Le tre partite sono state ben sfruttate dai tecnici per dare “minutaggio” a chi ha giocato un po’ di meno e soprattutto per applicare alcune modifiche di gioco. Naturale in questa fase di apprendimento qualche alto e basso, ma in generale si vede un gioco fluido ed una squadra che per lunghi tratti delle partite sa davvero come muoversi in campo.

Ben solida la prima posizione in classifica a punteggio pieno con 18 punti per il Bvolley U14 e qualificazione alla Final Four già acquisita a 4 partite dal termine. Prossima partita Mercoledì 27 Marzo in casa del Sangrem Volley Morciano.



UNDER 14 FEMMINILE ECCELLENZA TERRITORIALE: raggiunto l’obiettivo del primo posto nel girone di Eccellenza territoriale, il Bvolley si lascia andare ad una giornata non proprio positiva nell’ultima partita del girone e perde 3-0 (25-13/25-19/25-22) a Forlì contro la Libertas. Il Commento di Coach Cardone :”Usciamo sconfitte da questo impegno domenicale ma certamente non ridimensionate. Difficile tenere alta l’attenzione quando i giochi sono fatti, ma è proprio a questo che dobbiamo arrivare, mantenere sempre l’attenzione al massimo. La partita è stata comunque positiva e ci ha dato modo di impiegare maggiormente le ragazze che fino ad oggi avevano giocato un po’ di meno mettendo in cascina un’esperienza che sarà senz’altro utile nelle prossime partite”. Il BVolley U14F si qualifica come prima nel suo girone del Campionato di Eccellenza territoriale e sarà chiamato ad affrontare ora le migliori compagini della Regione. Il torneo prevede la suddivisione delle 16 squadre qualificate in 4 gironi da 4 squadre ciascuno e solo le prime di ogni girone si qualificheranno alla Final Four prevista per il 28 aprile a Bologna. Si comincerà il 12 marzo con la trasferta a Ravenna cntro la Teodora per poi avere, per ogni domenica successiva, incontri settimanali sino al 14 aprile quando si chiuderà il girone con la trasferta a Ferrara contro la Mazzanti Srl Voghiera. Nel mezzo la trasferta a Bologna (7 aprile) contro la Foca Masi San Lazzaro e le partite casalinghe contro le stesse compagini. Non sarà per nulla facile raggiungere questo nuovo traguardo, ma certamente nulla è precluso a questa squadra che già ha dimostrato le sue doti di combattività nella fase territoriale.

Le prossime settimane, ed i prossimi appuntamenti sui campi di gioco ci daranno i responsi definitivi sulle composizioni delle Final Four e sull'andamento della Fase di Eccellenza Under 14 Femminile Regionale.