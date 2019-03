Ritorno di fiamma dal camino, riminese ustionato a Gemmano

Cronaca

Montefiore Conca

| 15:54 - 13 Marzo 2019

Fiamme dal camino.

Un riminese è stato trasportato all'ospedale Ceccarini di Riccione dopo essere rimasto ustionato al volto a causa di uno sfortunato incidente domestico. L'uomo, residente a Rimini, si trovava nella sua seconda casa, in località Onferno, nel Comune di Gemmano: ha acceso il camino per riscaldare l'abitazione, quando è stato investito dal fuoco, probabilmente per un ritorno di fiamma. Si è procurato così delle ustioni, che hanno richiesto l'intervento del personale sanitario del 118. Sul posto i Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio e i Carabinieri di Morciano di Romagna.