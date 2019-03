Grande festa a Badia Tedalda, sabato 30 marzo torna il Veglione "Strullone"

Eventi

Valmarecchia

| 15:43 - 20 Marzo 2019

Un evento goliardico per vivere una serata all'insegna della convivialità, spegnendo o silenziando i cellulari, divertendosi fino a tarda notte. Sabato 30 marzo il palazzetto dello sport di Badia Tedalda ospita il 4° Veglione "Strullone", organizzato dall'associazione "Gli strulloni qualsiasi". L'associazione nasce per far divertire i propri associati, e non solo, in maniera sana e allegra, alla riscoperta di quei valori e di quelle tradizioni che in tempi passati tenevano uniti le comunità. La serata prenderà il via alle 20 con il catering curato dal ristorante "Il sottobosco". Alle 21.30 è in programma la rassegna di ballo "Ballando senza stelle", con costumi a tema "I mestieri di una volta". A seguire ballo liscio con il trio Lorenzo Fabbri, Marina e Mastro Baldo. Il gruppo di persone più numeroso, la persona o il gruppo che verranno da più lontano saranno premiati dagli organizzatori.