Alla scoperta del piacere della lettura: mattinata in biblioteca per i ragazzi e le ragazze del Liceo Volta Riccione

Attualità

Riccione

| 14:17 - 13 Marzo 2019

Un momento della presentazione.

Sono ben spese un paio di ore in biblioteca se servono a scoprire il piacere di un buon libro. Per i ragazzi e le ragazze della 1F del Liceo scientifico e artistico Volta Fellini, accompagnati dalla loro insegnante Barbara Bondi e dai bibliotecari del Centro della Pesa, quella di stamani (martedì 13 marzo) è stata una passeggiata tra gli scaffali della biblioteca comunale tra i titoli più gettonati della categoria Giovani Lettori: viaggi di sola andata tra le galassie, racconti popolati di adolescenti-eroi, indomiti sopravvissuti a catastrofi ambientali, mutanti e zombie di vario genere, normalissimi impiegati con la tutina di Superman sotto la camicia: una carrellata di titoli e volumi scelti dai bibliotecari per incuriosire e incatenare alla lettura anche gli studenti più distratti da smart-phone e tablet. Lettori si diventa, e ogni ragazzo ha la sua chiave di accesso. Bisogna solo fare il primo passo.