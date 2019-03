Due medaglie per gli atleti della Sub Riccione nel Trofeo Club Subacqueo Scaligero

Sport

| 13:29 - 13 Marzo 2019

Andrea Raschini e Luca Pierfelici sul podio a Verona.

Ancora due medaglie per gli atleti della squadra di apnea agonistica della Sub Riccione, storica sezione della Polisportiva Riccione. A Verona, nel 5° Trofeo Club Subacqueo Scaligero, argento al collo di Andrea Raschini nell’apnea dinamica 75 metri Terza Categoria e bronzo al compagno di squadra Luca Pierfelici. Prestazioni di spessore per entrambi (per aggiudicarsi la vittoria, i partecipanti devono percorrere la distanza avvicinandosi il più possibile al tempo precedentemente dichiarato) e ora i due riccionesi saliranno di categoria e nella prossima gara di aprile ad Ancona si cimenteranno sulla distanza di 100 metri (Seconda Categoria). Grande soddisfazione per l’allenatore Domenico Felline e per tutta la società.