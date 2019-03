Le atlete della Ginnastica Ritmica Riccione campionesse regionali

Sport

Morciano di Romagna

| 13:27 - 13 Marzo 2019

Le ragazze della ginnastica ritmica di Riccione.

Le atlete della sezione Ritmica dell’Asd Ginnastica Riccione si laureano campionesse regionali e si qualificano per i Campionati Italiani in programma il prossimo giugno.

Impegnate domenica al PalaPedriali di Morciano nella seconda prova regionale Serie D – LC Allieve FIG, le atlete riccionesi della squadra formata da Giorgia Mansueto, Caterina Magnani e Indya Battistini si sono messe al collo la medaglia d’oro. Migliorato dunque il risultato ottenuto nella prima prova, dove le atlete allenate da Valentina Tamagnini e dalla coreografa Tiziana Morini, aveva ottenuto il secondo posto. “Una grande soddisfazione – commentano i tecnici - in una prova dal risultato non scontato, poiché tutte le nove squadre partecipanti hanno offerto prestazioni di grande livello”.