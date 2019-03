Tour cinematografico, torna a Rimini "Il giro del mondo in 80 corti"

Eventi

Rimini

| 11:57 - 13 Marzo 2019

Cineteca di Rimini.

Dopo il successo dell'anno scorso torna anche nel 2019 il tour tutto cinematografico con i migliori cortometraggi internazionali, tutti sottotitolati in italiano. Per questa nuova avventura armatevi di buone scarpe" perché, zaino in spalla, partiremo tutti insieme per un immaginifico cammino che ci porterà ancora una volta in giro per il mondo.

Da quest'anno, chi vuole viaggiare in "prima classe" non deve più associarsi ma semplicemente richiedere la nuova Fidelity Card.

Cos'è Il Giro del Mondo in 80 Corti?

Sono delle tappe a cadenza mensile durante le quali proietteremo una selezione di 80 cortometraggi, piccoli capolavori provenienti da tutto il mondo tutti sottotitolati in italiano.

Ogni tappa vedrà la partecipazione del pubblico come giuria che potrà votare i corti migliori che si sfideranno nella finalissima che si terrà a dicembre.

Prima tappa giovedì 21 marzo ore 21 presso la Cineteca di Rimini.

Ingresso gratuito