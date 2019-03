Coriano, partono gli incontri tra amministrazione comunale e cittadini

Attualità

Coriano

| 11:42 - 13 Marzo 2019

Incontro tra i cittadini e l'amministrazione comunale.

L’Amministrazione di Coriano ha programmato una serie di incontri che si terranno nelle frazioni del territorio a partire dalla prossima settimana fino ai primi di maggio.

L’occasione sarà quella come sempre di spiegare le scelte fatte in materia di investimenti e progetti futuri e di raccogliere le istanze dei cittadini ed i suggerimenti per migliorare servizi e infrastrutture.

Lo scorso anno la serie di incontri si era focalizzata sulla raccolta porta a porta, progetto che sta impegnando tutti con ottimi risultati, grazie anche al confronto continuo dell’Amministrazione con i corianesi che ha permesso di risolvere ogni piccolo inconveniente.

Tra i vari temi trattati sicuramente ci sarà ancora la raccolta differenziata e l’introduzione della tariffazione puntuale, nonché i nuovi progetti in fase di realizzazione ed in cantiere.

Il calendario prevede a marzo il 20 a Sant’Andrea in Besanigo e il 28 a Ospedaletto, ad aprile le assemblee saranno il 3 a Mulazzano ed il 9 a Cerasolo mentre a maggio il 2 a Coriano ed il 7 a Passano.

Segnaliamo per sabato 16 marzo un altro appuntamento del “Un caffè con il Sindaco”, questa volta a sant’Andrea in Besanigo presso il bar La Piazzetta dalle ore 9:30.