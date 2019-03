Calcio Promozione: Edoardo Bernardi, giovane talento del Pietracuta esordiente a 15 anni

Sport

Pietracuta di San Leo

| 11:34 - 13 Marzo 2019

Edoardo Bernardi del Pietracuta.

Il suo nome lo si trova su tutti i taccuini dei talent scout emiliano romagnoli, sino ad ora più per quel che ha mostrato nelle varie rappresentative provinciali e regionali che per le esibizioni con la casacca rossoblu del Pietracuta. Edoardo Bernardi, quindici anni compiuti lo scorso mese di luglio, è senza dubbio l’elemento di spicco della formazione Allievi allenata da Mister Mugellesi e su di lui si è già rivolto in diverse occasioni anche l’interesse di Luca Fregnani che quasi tutte le domeniche lo porta con se in panchina, affidandosi talvolta alla sua freschezza nei minuti finali delle combattutissime partite di Promozione. Il DNA calcistico è quello del padre Glauco che è stato un esterno d’attacco dalle doti fisiche e tecniche importanti per i campionati di Prima Categoria e Promozione di fine anni ottanta e novanta, in particolare proprio con il Pietracuta ma anche indossando casacche di altre formazioni valmarecchiesi. Rispetto al genitore che viveva di giocate fulminanti uscite da un piede sinistro potente e preciso, Edoardo predilige l’utilizzo del destro e rimanere nel cuore dell’azione, pur non disdegnando affatto la ricerca della giocata offensiva. Ne sa qualcosa l’Under 16 del San Marino calcio che nella sconfitta subita per 0-6 ad opera della rappresentativa provinciale di Rimini ha dovuto incassare ben tre reti di splendida fattura del gioiellino rossoblu. Come detto, le sue apparizioni in prima squadra sono state sinora sporadiche. Ciò non toglie che sia già stato in grado di segnare una rete nella partita d’andata contro il Morciano e di conquistare un rigore nei minuti di recupero contro il Misano, peraltro fallito dal compagno di squadra Tadzhybayev. Domenica scorsa Fregnani ha scelto lui e Tani in appoggio a bomber Fratti nella delicatissima partita contro il Tropical Coriano. L’esordio dal primo minuto con la formazione senior è coinciso con la vittoria del Pietracuta ed Edoardo ha contribuito per 78 minuti con le sue giocate semplici ma efficaci ed un impegno costante che sicuramente gli varrà altre opportunità concesse da Fregnani.