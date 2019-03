Il campione Massimiliano Rosolino a Riccione per Funnel Marketing Live

Attualità

Riccione

| 11:24 - 13 Marzo 2019

Massimiliano Rosolino.

Arriva a Riccione dal 29 al 31 Marzo 2019 la terza edizione di Funnel Marketing Live l’evento rivolto a imprenditori, professionisti, startupper, ecommerce e marketers che vogliono acquisire il Sistema di Marketing più efficace del momento.

Funnel Marketing Live è il più grande appuntamento in Europa sul Funnel e attira ogni anno centinaia di partecipanti. Grazie al successo e alla grande partecipazione, Funnel Marketing Live ha scelto una nuova location; dopo le prime due edizioni a Rimini sarà, infatti, il PalaRiccione ad ospitare i tanti speaker di questa edizione.

A condurre le giornate anche quest’anno l’attore Germano Lanzoni, diventato famoso in tutta Italia interpretando il personaggio de “Il Milanese Imbruttito”.

Tra i nomi di rilievo del Funnel Marketing Live personaggi del calibro del campione olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino. A Riccione Rosolino spiegherà come un atleta riesca a trasferire la sua esperienza sportiva nel mondo della vendita.

“Quest’anno abbiamo voluto tra noi un Campione sportivo perché riteniamo che il ‘mindset’ che hanno i professionisti dello sport sia lo stesso che dovrebbe applicare un imprenditore che vuole ottenere risultati – spiega Michele Tampieri, organizzatore insieme ad Alessandro Bentivoglio di Funnel Marketing Live - Costanza, allenamento, preparazione e miglioramento continuo sono i processi che compiono i campioni dello sport. Gli stessi concetti li vogliamo portare nel business e marketing per far capire che la tecnica conta solo in parte. Massimiliano ha aderito al progetto dopo avere letto il mio libro ‘Funnel Marketing Formula’ ed è rimasto folgorato da questo modo diverso di pensare al marketing. Inoltre, Rosolino è molto attento al Personal Branding che cura con estrema attenzione sui canali social più importanti del momento (Facebook e Instagram). Al Funnel Marketing Live, condividerà il suo percorso da 0 a Campione Olimpionico (nonché ballerino in “Ballando sotto le stelle”), spiegando la mentalità che occorre avere per ottenere successo”.

Funnel Marketing, Strategia di Marketing, ChatBot Marketing, Mindset Vincente, Crescita Personale, Comunicazione Carismatica, tecniche di Traffico, tecniche di Vendita, Strategia di Business, questi i tanti temi che saranno affrontati nelle tre giornate di Riccione. Argomenti utili a ottenere risultati grazie a tecniche mirate: dall’imparare a conoscere i sistemi che funzionano davvero per trasformare gli utenti in clienti fino a scoprire le nozioni indispensabili per creare campagne pubblicitarie vincenti e le migliori tecniche di vendita da applicare per chiudere una trattativa.

All’evento riccionese sarà in diretta dagli Stati Uniti anche John Parkes, responsabile del traffico della piattaforma più usata al mondo, Clickfunnels che gestisce 500mila dollari al mese di budget pubblicitario.

Tra le grandi Superstar presenti Il Re della Vendita Ottavio Alvarez, autore del libro “L’Arte della Vendita” che, grazie a un profondo studio delle dinamiche psicologiche e relazionali, ha creato un sistema perfetto di vendita.

Con il suo “Sistema Quoziente Carisma” arriverà sul palco del Palariccione anche Golia Pezzulla l’esperto in Carisma e Leadership specializzato nell’aumentare la capacità di ispirare gli altri.

Non poteva mancare Massimiliano Sechi che ha organizzato oltre 1000 eventi di Life & Business Coaching. Suoi i numeri da record, con oltre 140 mila persone che hanno seguito i suoi corsi.

Sarà poi Luciano Zambito, uno dei principali esperti in Italia sui BOT (robot) e la loro applicazione al business, a svelare come si possano utilizzare i ChatBots per aziende.

Altro importante Coach Business che parteciperà all’evento è Roberto Castaldo. Direttore della Business School di una importante azienda italiana che fattura oltre 1 miliardo all’anno, Castaldo porterà la sua esperienza di manager di successo.

Durante le tre giornate riccionesi ci sarà la presentazione di un libro importante dal titolo “Impatto Funnel” che raccoglie 37 storie di imprenditori che hanno scelto il funnel marketing e di come abbia cambiato la vita dell’azienda.