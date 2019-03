Rimini Calcio, Gruppo Dac nuovo partner del club. E mercoledì Grassi torna in scena: conferenza stampa

Sport

Rimini

| 21:44 - 12 Marzo 2019

Lo staff del Rimini con un responsabile del Gruppo Dac.



Torna in scena Giorgio Grassi, il presidente del Rimini. Mercoledì alle ore 12 terrà una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione attuale e i programmi futuri del Rimini F. C. Nelle due ultime uscite il patron ha regalato emozioni tanto che anche media nazionali e la trasmissione Striscia la Notizia hanno ripreso la sua famosa battuta sui suoi pensieri notturni. Sarà l'occasione per capire se si aspettava di più da Martini, il successore di Acori, e come spera di raggiungere il traguardo della salvezza.

Intanto si arricchisce di una nuova importante realtà, un'azienda leader nel settore della distribuzione alimentare per la ristorazione, la famiglia degli amici che hanno scelto di sposare il progetto del Rimini Football Club. Si tratta del Gruppo Dac, fondato nel 1974 dall'imprenditore Giuseppe Scuola a Flero, in provincia di Brescia, dove ha tuttora sede il quartier generale dell'azienda. Da allora Dac è cresciuta sino a diventare punto di riferimento per tutto ciò che concerne la distribuzione di alimenti e bevande per la ristorazione e il canale Ho.Re.Ca.

La prima uscita pubblica di Rimini F. C. e Gruppo Dac è avvenuta questa mattina nella suggestiva cornice del Palacongressi di Rimini, teatro della manifestazione dedicata alle nuove tendenze del settore della ristorazione "Gustando Hospitality", organizzata proprio dal nuovo partner della società biancorossa. "Da sempre puntiamo sulla qualità e grazie all'assortimento della nostra offerta siamo in grado di soddisfare le esigenze di tutti coloro che operano nel settore - ha spiegato Daniele Scuola, amministratore delegato Dac -. Il calcio è passione, fa rima con territorio, ed essere partner di una realtà importante come il Rimini ci fa sentire più vicini a questo territorio". Così Giancarlo Di Marco, area sales manager Gruppo Dac.

"Quella biancorossa è una società seria, ambiziosa il cui progetto ci ha colpiti. In particolare, accanto al discorso prettamente calcistico, abbiamo trovato molto interessante l'elemento del fare network, un valore aggiunto per una azienda che, come la Dac, ha l'obiettivo di radicarsi sul territorio". All'iniziativa targata Gruppo Dac hanno partecipato i dirigenti del Rimini F. C. e la squadra biancorossa al completo.