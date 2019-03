Coraggiosa pasticciera mette in fuga ladri armati, lanciando contro di loro piatti e sgabelli

Cronaca

Rimini

| 20:17 - 12 Marzo 2019

Auto della Polizia (foto di repertorio).

Armati di pistola giocattolo e mazza da baseball, hanno fatto irruzione in una pasticceria, tentando una rapina fallita solo grazie al coraggio della titolare. Fuggiti senza bottino hanno riprovato con due colleghe in pausa pranzo al parco, finendo in manette. E' successo a Rimini, dove la polizia ha arrestato in flagranza di reato due giovani, un 27enne di Rimini e un 28enne di Forlì finiti in manette per il colpo al parco e denunciati a piede libero per il tentato in pasticceria. Questa mattina poco dopo le 12.30, i due hanno fatto irruzione nel negozio armati di pistola, poi rivelatasi giocattolo, e mazza da baseball. Hanno minacciato così la titolare del negozio chiedendo la consegna della cassa. La donna non si è persa d'animo e ha scagliato contro il rapinatore con la pistola finta dei piatti di ceramica, poi quando il complice ha reagito spaccando con la mazza una vetrina, la pasticciera ha scaraventato contro il ragazzo uno sgabello. A quel punto i due sono scappati senza bottino, prendendo di mira un paio d'ore dopo, due donne sedute su una panchina del parco di via Marzabotto. Sotto la minaccia della pistola giocattolo si sono fatti consegnare le borse. Le due colleghe hanno immediatamente chiamato la polizia. Gli agenti delle Volanti della Questura hanno ammanettato uno dei due rapinatori poco lontano. Il complice è stato identificato dopo qualche ora e a casa gli agenti gli hanno trovato la mazza da baseball usata in pasticceria.