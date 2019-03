Oltre mille persone a Gustando Hospitality, l'evento dedicato al mondo della ristorazione

Attualità

Rimini

| 16:34 - 12 Marzo 2019

Una delegazione del Rimini Calcio in visita a Gustando Hospitality.

Si è chiusa oggi (martedì), fra il consenso di oltre mille operatori della ristorazione alberghiera, l’iniziativa Gustando Hospitality promossa dal Gruppo DAC dedicata alla conoscenza delle nuove opportunità utili ad incrociare efficacemente una domanda in continua evoluzione. La ristorazione nel 2018 ha registrato un autentico boom in Italia, con una spesa di 85 miliardi per pranzi e cene fuori casa, oltre un terzo del totale dei consumi alimentari ed una forte propensione verso la ricerca di nuovi sapori o di nuove esperienze.



“Rimini è perfettamente in linea con questo trend di crescita del business della ristorazione - commenta Daniele Scuola, Amministratore Delegato del Gruppo Dac SpA – e manifesta una vivacità che intendiamo assecondare. Vogliamo trasferire anche alla ristorazione alberghiera un profilo di innovazione, perché va colto il segno del cambiamento, pur mantenendo le peculiarità che hanno fatto dell’accoglienza romagnola un mito riconosciuto a livello internazionale”.



Azzeccato il format proposto dal Gruppo DAC, player nazionale con sede centrale a Brescia e 24 piattaforme logistiche di distribuzione in Italia, con show cooking alla presenza di ristoratori stellati del calibro di Mariano Guardianelli e Riccardo Agostini, e il pastry chef Galileo Reposo. Si sono aggiunti appuntamenti di alta formazione con i docenti di Teamwork guidati da Mauro Santinato e una selezione delle 25.000 referenze che il Gruppo DAC mette a disposizione dei professionisti del settore. In degustazione, infatti, una prestigiosa selezione di prodotti alimentari e di vini di alta qualità distribuiti dal Gruppo DAC, che vanta oltre 1800 etichette. Oggi in visita a Gustando Hospitality una delegazione del Rimini Calcio.