San Gregorio, il Foro Boario di Morciano incorona i suoi re e le sue regine

Attualità

Morciano

| 15:24 - 12 Marzo 2019

Il Sindaco di Morciano Giorgio Ciotti con uno dei vincitori.

Il Foro Boario di Morciano incorona i suoi re e le sue regine. Si è concluso nella giornata di martedì (12 marzo) uno degli appuntamenti più attesi dell’Antica Fiera di San Gregorio: l’esposizione di ovini, cavalli e bovini di razza romagnola organizzata dall’Associazione Regionale Allevatori Emilia – Romagna. Nella categoria riservata ai tori oltre i 36 mesi, a salire sul gradino più alto del podio è stato ancora una volta ‘Dario’, allevato da Giuseppe Drudi di Misano Adriatico. Tra le vacche adulte (dai 5 agli 8 anni) a primeggiare è stata invece ‘Benedetta’ della società agricola Dini. Assegnato anche il premio Mario e Galliano Colombari, dedicato ai cavalli migliori della competizione: quest’anno l’ambito riconoscimento è andato a ‘Vantura’, una splendida femmina del Circolo Ippico Valconca di San Clemente. A premiare i vincitori c’erano il sindaco di Morciano, Giorgio Ciotti, Marcello Baldovini di Rimini Banca Credito Cooperativo, Fabrizio Benedetti, presidente provinciale di Araer, e Maurizio Garlappi, presidente regionale Araer. “San Gregorio e tutto ciò che gli sta attorno non potrebbero esistere senza l’appuntamento con il Foro Boario – ha dichiarato il sindaco Ciotti –. Anche per il prossimo anno l’amministrazione comunale di Morciano intende confermare il proprio impegno a sostegno degli allevatori per migliorare ulteriormente questa manifestazione”.



Il programma di oggi (12 marzo) e domani (13 marzo)

C’è grande attesa per lo spettacolo di Paolo Cevoli (“La Bibbia, raccontata nel modo di Paolo Cevoli”), in programma oggi alle 21.15 nell’auditorium della Fiera (via XXV Luglio 121). San Gregorio prosegue quindi domani con tantissimi appuntamenti, tra i quali il concerto dell’Orchestra Italiana Bagutti (ore 21.15 auditorium della Fiera).