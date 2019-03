Riccione festeggia San Giuseppe con il gran falò in piazzale Roma

Eventi

Riccione

14:31 - 12 Marzo 2019

La 'fugaracia' (foto di repertorio).

Lunedì sera, a partire dalle ore 19.30, piazzale Roma e la spiaggia libera saranno il grande palcoscenico e le quinte su cui andrà in scena il rito che segna l’arrivo della primavera. Il fuoco della Fugaracia si trasformerà in un’ideale fiamma olimpica che accende la primavera del Giro d’Italia perché avrà nel suo cuore lo straordinario appuntamento del 19 maggio.

Infatti San Giuseppe coincide con i 60 giorni dalla tappa di Riccione e segna l’avvio di una serie di appuntamenti tutti vocati allo sport in cui anche altri territori, come quelli della cultura e dell’arte, incontreranno questo tema dominante.

Durante lo spettacolo della Fugaracia questa dedica sarà forte e presente grazie ad un gioco di luci e installazioni con la regia di Antonio Rinaldi e le musiche di Giaga – Robot.

Il progetto grafico è frutto dell’elaborazione del team creativo messo in campo dall’assessorato al turismo per raccontare quest’anno speciale, una squadra di giovani professionisti coordinati dal responsabile degli eventi Simone Bruscia. Un segno grafico e un’unica identità visiva contaminerà la città in questi mesi d’attesa, un’attesa fatta di eventi e di sorprese, fino alla data del Giro. Questa contaminazione non poteva che avere come data di inizio la Fugaracia che apre le porte della primavera segnando anche l’avvio del count down. In occasione di questa accensione farà breccia la prima comparsa del segno grafico, lo stilema di una fiamma, simbolo di light my fire, che brilla dentro ogni atleta e ogni sportivo. Sarà da questo primo segno che prenderà via via corpo il logo di Città di tappa.

“Invitiamo tutti a partecipare a questo rito – afferma l’assessore Stefano Caldari – perché si tratta di una grande festa collettiva che in questa edizione sarà ancora più speciale. Andiamo ad inaugurare un anno straordinario di eventi sportivi e vogliamo farlo con un conto alla rovescia, partito il 29 gennaio con l’illuminazione in rosa della nostra spiaggia, che ogni mese segni in maniera indelebile le tappe di avvicinamento a quell’evento eccezionale che è il Giro d’Italia”.

A partire dalle 19.30 la spiaggia di piazzale Roma comincerà a risplendere di piccole luci in attesa del fuoco, che prenderà vita con un momento magico e suggestivo.

Ad accompagnare il rituale di benvenuto alla primavera, dolcezze, ciambella e vin brulè offerti dalla Cooperativa Bagnini di Riccione.