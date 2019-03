Bollette salate, cittadini 'sfogano' la rabbia contro i tecnici al lavoro: 'indicibili aggressioni verbali'

Attualità

Rimini

| 12:48 - 12 Marzo 2019

Lettura contatori del gas (foto di repertorio).

Tecnici di Sgr, impegnati in lavori o riparazioni, vittime di aggressioni verbali. Lo denunciano la Filctem Cgil di Rimini e gli stessi dipendenti del gruppo Sgr, che parlano di "indicibili aggressioni verbali anche da persone che hanno ricevuto una normale bolletta, per solidarietà con chi ha sollevato la protesta". Si tratta, secondo la Filctem Cgil, di "infierire su lavoratori rei soltanto di essere dipendenti di Sgr". L'invito alla cittadinanza, da parte del sindacato, è a non sfogare la propria rabbia verso i lavoratori, ma a confrontarsi, in maniera civile, con l'azienda, come proposto dalle associazioni dei consumatori.