San Giovanni in Marignano, al via le votazioni per i progetti proposti dai cittadini

San Giovanni in Marignano

| 12:34 - 12 Marzo 2019

Sindaco e assessori di San Giovanni in Marignano a confronto con la cittadinanza.

Nel 2018 è stato proposto a San Giovanni in Marignano, per la seconda edizione, il bilancio partecipativo, ossia la possibilità da parte dei cittadini di incidere sulle scelte di bilancio attraverso la presentazione di progetti.

Le risorse a disposizione dei cittadini sono € 50.000,00, 12.500 per ogni frazione (ambito), per la realizzazione di opere pubbliche nel territorio.

La prima fase prevedeva la possibilità per i cittadini di presentare proposte relative ad una delle frazioni e si è conclusa nel mese di gennaio, successivamente nella seconda fase, in corso, i cittadini potranno conoscere le proposte presentate e votarle per ambito (frazione).

L'Ufficio Tecnico comunale ha nel frattempo vagliato la fattibilità delle proposte pervenute realizzando delle schede tecniche relative ad ogni proposta.

Nel corso degli incontri saranno dunque illustrati i progetti, la fattibilità degli stessi, ma ci sarà anche l’occasione per capire le opere realizzate ed in corso di realizzazione e dunque per comprendere al meglio le necessità dei vari territori.

Le serate si concluderanno dunque con la definizione dei progetti per ambito, cui verrà data attuazione dall’Ufficio Tecnico.



Ecco il programma delle assemblee:

13/03 MONTALBANO

Saletta sopra circolo



19/03 PIANVENTENA

Sala parrocchiale



21/03 SANTA MARIA

Sala parrocchiale



25/03 CAPOLUOGO

Sala del Consiglio